ന്യൂഡല്‍ഹി: വ്യോമഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് കുതിപ്പേകുന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ധനമന്ത്രി. രാജ്യത്ത് 100 പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍. 100 പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ 2024 ന് മുമ്പായി ഉഡാന്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിര്‍മ്മിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി ബജറ്റവതരണത്തിനിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

11,000 കി.മി റെയില്‍വേ ലൈന്‍ വൈദ്യുതീകരിക്കും

ട്രാക്കുകളില്‍ സോളാര്‍ പാനലുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും റെയില്‍ ഭൂമിയിലൂടെസോളാര്‍ ഊര്‍ജോത്പാദനം

സ്വകാര്യ പൊതുമേഖലാ പങ്കാളിത്തത്തോടെ 150 പുതിയ ട്രെയിനുകള്‍

ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് തേജസ് മോഡല്‍ കൂടുതല്‍ ട്രെയിനുകള്‍

