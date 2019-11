ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിനാമി, കള്ളപ്പണമിടപാടുകള്‍ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഭൂമിയിടപാടുകള്‍ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

താങ്ങാവുന്ന വിലയ്ക്ക് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കല്‍കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം. പദ്ധതി യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഭൂമി ഇടപാടുകളും നികുതിവലയ്ക്കകത്താകും.

മൂന്നുവര്‍ഷത്തോളമായി സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്. അന്തിമ തീരുമാനം ഉടനെ വന്നേക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിര്‍മാണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍.

പദ്ധതി നിലവില്‍വരികയാണെങ്കില്‍ നോട്ട് അസാധുവാക്കലിനുശേഷമുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ണായകമായ മറ്റൊരു തീരുമാനംകൂടിയാകുമിത്.

2014ല്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റതിനുശേഷം റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ കള്ളപ്പണമിടപാടിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടെടുത്തുവരികയാണ്. ഇതേതുടര്‍ന്ന് ഭൂമി വില താഴുകയും ഇടപാടുകള്‍ നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിച്ചെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ഭൂമിയുടെ വില താഴുന്നത് ഗുണകരമായാണ് മോദി ഭരണകൂടം കാണുന്നത്. 2022ഓടെ എല്ലാവര്‍ക്കും വീട് എന്ന ലക്ഷ്യം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ അത് ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കരുതുന്നത്.

Mandatory linking of Aadhaar to property transaction could be a reality soon