പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ പെന്‍ഷന്‍ ഉറപ്പുനല്‍കുന്ന പദ്ധതിയായ പ്രധാനമന്ത്രി വയ വന്ദന യോജനയില്‍ ചേരാവുന്ന കാലാവധി 2023 മാര്‍ച്ച് 31വരെ നീട്ടി. ചേരാനുള്ള കാലാവധി തീര്‍ന്ന് ഒന്നരമാസം പിന്നിട്ടിട്ടാണ് പുതിയ തീരുമാനം. 2020 മാര്‍ച്ച് 31നായിരുന്നു പദ്ധതിയില്‍ ചേരാനുള്ള അവസാനതി.

റിട്ടയര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്ക്, അതായത് 60വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റി പ്ലാനാണിത്.

#Cabinet approves extension of ‘Pradhan Mantri

Vaya Vandana Yojana’ (#PMVVY) up to 31st March, 2023 for further period of three years beyond 31st March, 2020; This to enable old age income security and welfare of Senior Citizens#CabinetDecision