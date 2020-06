കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ക്ലെയിമില്‍ 25ശതമാനത്തോളം കിഴിച്ചുള്ളതുകയാകും കമ്പനികള്‍ നല്‍കുക. ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസികള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാത്ത വസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും കോവിഡ് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായതിനാലാണിത്.

കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണവും വിലയും വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിക്കുന്നത് ചികിത്സ ചെലവേറിയതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 50,000 രൂപമുതല്‍ ഒരു ലക്ഷംരൂപവരെയുള്ള ചെലവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപമുതല്‍ രണ്ടുലക്ഷരൂപവരെ ഉയര്‍ന്നതായി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികള്‍ പറയുന്നു. വന്‍കിട ആശുപത്രികളില്‍ ആറുലക്ഷംരൂപവരെയാണ് ഈടാക്കുന്നത്.

കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിക്കര്‍ ഇതര വസ്തുക്കള്‍ പരിരക്ഷയ്ക്കുകീഴില്‍വരില്ലെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ നിലപാട്. കോവിഡ് വ്യാപനംതടയാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളായ പിപിഇ കിറ്റ്, പ്രത്യേക ഗ്ലൗസുകള്‍, ഗ്ലാസ് കവചങ്ങള്‍, എന്‍-95 മാസ്‌ക് ഇവയെല്ലാം മറ്റ് ഉപഭോഗവസ്തുക്കളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റത്തവണമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവയായതിനാല്‍ വന്‍തുകയാണ് ഇവയ്ക്കുമാത്രംചെലവുവരുന്നത്.

പിപിഇ കിറ്റുകളുടെ വിലയോടൊപ്പം ടിഷ്യു പേപ്പര്‍, ക്രേപ്പ് ബാന്‍ഡേജ്, ഗൗണ്‍, പാദരക്ഷ കവറുകള്‍ എന്നിവയുടെയെല്ലാം ചെലവ് ആശുപത്രി ബില്ലിലുണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇയൊന്നും ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസിയുടെ പരിധിയില്‍ വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തം ബില്ലില്‍ 25ശതമാനത്തോളം കുറച്ചുള്ളതുകയാകും നല്‍കുകയെന്ന് കമ്പനികള്‍ പറയുന്നത്.

കേരളത്തില്‍ കോവിഡ് ചികിത്സ സൗജന്യമായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്നതെങ്കിലും മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്നത്.

