വൈകാതെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ ഡിജിലോക്കറിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഇതിനായി ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ(ഐആർഡിഎഐ) പോളിസകൾ ഡിജിറ്റലാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പോളിസി രേഖകൾ ലഭിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ഇതോടെ പരിഹാരമാകും. ക്ലെയിം വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിനും പദ്ധതിഗുണകരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, കാർ രജിസ്‌ട്രേഷൻ, വോട്ടർ ഐഡി, പാൻ കാർഡ്, സ്‌കൂൾ-കോളേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കാൻ സൗകര്യം ഡിജിലോക്കറിലുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലോക്കറിൽനിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മറ്റുരേഖകളും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

വെബിലോ, മൊബൈൽ ആപ്പിലോ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് ഡജിലോക്കർ. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്‌റ്റോറിൽനിന്നോ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽനിന്നോ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ലോഗിൻ ചെയ്ത് സൗജന്യമായി ഉപോയഗിക്കാം.

Insurance policies can be kept in Digilocker