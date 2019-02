അഞ്ചുലക്ഷംവരെ വാര്‍ഷിക വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്കാണ് ബജറ്റില്‍ ആദായ നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിനുമുകളില്‍ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് പഴയ സ്ലാബില്‍തന്നെ നികുതി നല്‍കേണ്ടിവരും.

എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പത്തുലക്ഷം രൂപ വാര്‍ഷികവരുമാനമുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരു രൂപപോലും ആദായ നികുതി നല്‍കാതെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ വഴിയുണ്ട്.

നേരത്തെ 3.5 ലക്ഷം രൂപവരെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്കാണ് 2.500 രൂപ റിബേറ്റ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ റിബേറ്റ് 12,500 രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചെന്നുമാത്രം. അടിസ്ഥാനപരമായി പഴയ നികുതി സ്ലാബുകള്‍തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

സ്റ്റാന്റേഡ് ഡിഡക്ഷന്‍ 40,000 രൂപയില്‍നിന്ന് 50,000 രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വാര്‍ഷിക വരുമാനമുണ്ടെങ്കില്‍ റിബേറ്റിന്റെ ആനുകൂല്യം നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

എങ്ങനെ നികുതിയില്‍നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാം ശമ്പളം 10,00000 80സി- 1,50,000 സ്റ്റാന്റേഡ് ഡിഡക്ഷന്‍- 50,000 ഭവനവായ്പ പലിശ-

2,00000 എന്‍പിഎസ് നിക്ഷേപം- 50,000 ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് - 50,000 നികുതിവിധേയ വരുമാനം 5,00000 അടയ്‌ക്കേണ്ട നികുതി 12,500 റിബേറ്റ് 12,500 നികുതി ബാധ്യത- 0



80സി, എന്‍പിഎസ് നിക്ഷേപം, ഭവനവായ്പ പലിശ, ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയം(നിങ്ങള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരായ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉള്‍പ്പടെ) എന്നീ സാധ്യതകള്‍കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാല്‍മാത്രമേ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകൂ.

How you can earn tax-free Rs 10 lakh per annum