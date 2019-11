ആദായനികുതി നിരക്ക് കുറച്ചേക്കില്ല

ന്യൂഡൽഹി: സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, സമ്പന്നർക്കുള്ള ആദായനികുതിനിരക്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ കുറവുവരുത്തിയേക്കില്ല. ധനമന്ത്രാലയം കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി 10 ശതമാനംവരെ കുറച്ചതോടെ, വ്യക്തിഗത ആദായനികുതിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇളവുവേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു.

സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം, കുറഞ്ഞ നികുതിവരവ്, നികുതിയിതര വരുമാനത്തിലെ കുറവ് തുടങ്ങി പലകാരണങ്ങളാണ് വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി നിരക്കു കുറയ്ക്കുന്നതിൽനിന്ന് സർക്കാരിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. ആദായനികുതിനിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്നത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ബജറ്റ് വാഗ്ദാനമായിരുന്നു.

