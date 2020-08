നികുതിദായകരോടുള്ള ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ പ്രതിബദ്ധതകളും അവരില്‍നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകളും വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രമാണരേഖ (ടാക്‌സ്‌പെയേഴ്‌സ് ചാര്‍ട്ടര്‍) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പുറത്തിറക്കി.

2020 കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനാണ് ചാര്‍ട്ടര്‍ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായി സൂചന നല്‍കിയത്.

നികുതിദായകര്‍ക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതവരുത്തുകമാത്രമാണ് ടേക്‌സ്‌പെയേഴ്‌സ് ചാര്‍ട്ടര്‍വഴിചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നയപ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് പൂര്‍ണതവരുന്നത്.

നികുതി സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവുകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നികുതിദായകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേയ്ക്ക് ഐടി വകുപ്പ് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കണം. പുതിയസംവിധാനം നടപ്പാക്കുംമുമ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തില്‍ ആവശ്യമായ പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കണം. അതിലൂടെ വിലയിരുത്തലുകളില്‍ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്നുമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിലുത്തല്‍.

