ന്യൂഡല്‍ഹി: മധ്യവര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് സന്തോഷിക്കാന്‍ വകനല്‍കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ബജറ്റില്‍ ആദായ നികുതി നിരക്കുകള്‍ കുറച്ചേക്കും.

2020 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിലായിരിക്കും ഇതുസംബന്ധിച്ച് ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക.

ആദായ നികുതി സ്ലാബ് പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിന് രൂപവല്‍ക്കരിച്ച ഡയറക്ട് ടാക്‌സ് കോഡ് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും നിരക്കുകള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കുക. റിപ്പോര്‍ട്ട് ധനമന്ത്രാലയം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

ഇതുപ്രകാരം 2.5 ലക്ഷം മുതല്‍ 10 ലക്ഷം രൂപവരെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് 10 ശതമാനവും 10 ലക്ഷം മുതല്‍ 20 ലക്ഷം രൂപവരെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് 20 ശതമാനവുമായിരിക്കും നികുതി. നികുതി ഒഴിവ് പരിധി 2.5 ലക്ഷം രൂപയില്‍തന്നെ നിലനിര്‍ത്തിയേക്കും.

സെപ്റ്റംബറില്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ടാക്‌സ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവ കുറച്ച് ഉത്തേജന നടപടികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ തുടക്കമിട്ടപ്പോള്‍ ശമ്പള വരുമാനക്കാരായ മധ്യവര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് ഗുണംലഭിക്കുന്ന തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിരുന്നില്ല.

നിലവില്‍ 2.5 ലക്ഷംരൂപ മുതല്‍ 5 ലക്ഷം രൂപവരെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് അഞ്ചുശതമാനമാണ് നികുതി. 5-10 ലക്ഷത്തിനുള്ളിലുള്ളവര്‍ക്ക് 20 ശതമാനവും 10 ലക്ഷത്തിനുമുകളില്‍ 30 ശതമാനവുമാണ് നിരക്ക്.

