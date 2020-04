കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് സംഭാവ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ആദായനികുതി 80ജി പ്രകാരം 100ശതമാനം ഇളവ് ലഭിക്കും.

പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതുകയക്കാണ് ഈയിളവ്. ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ജൂണ്‍ 30വരെ നല്‍കുന്ന തുകയ്ക്ക് 2019-20 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ ഇളവുനേടാം. അതല്ലെങ്കില്‍ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ(2020-21) ഇളവിനായും പരിഗണിക്കും.

