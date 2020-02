ഒരു കോടി രൂപ വാര്‍ഷിക വരുമാനമുള്ള എത്ര പ്രൊഫഷണല്‍സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകും? 2,200 പേര്‍മാത്രം. 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചാണ് ഐടി വകുപ്പ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

ഇവരില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരും ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരും വീക്കീല്‍മാരും മറ്റ് പ്രൊഫഷണലുകളും ഉള്‍പ്പെടും.

നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 2018-19വര്‍ഷത്തെ വരുമാനം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ നല്‍കിയത് 5.78 കോടി പേരാണ്. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതതാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍.

Out of these,1.03 crore individuals have shown income below Rs 2.5 lakh & 3.29 crore individuals disclosed taxable income between Rs.2.5 lakh to Rs.5 lakh.

Out of 5.78 crore returns filed during this financial year,4.32 crore individuals have disclosed income upto Rs 5 lakh..2/6