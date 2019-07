ന്യൂഡല്‍ഹി: 2019-20 വര്‍ഷത്തെ ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നീട്ടി. ഓഗസ്റ്റ്-31 ആണ് പുതുക്കിയ തീയതി. ജൂലായ് 31 ആയിരുന്നു നേരത്തേ നല്‍കിയ സമയപരിധി.

ഇത്തവണ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഫോം 16 നല്‍കേണ്ട അവസാന തിയതി ജൂലായ് 10 ആയിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ ലഭിക്കുക 20 ദിവസം മാത്രമാണ്. ഇക്കാരണം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് തിയതി നീട്ടിയത്.

The Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the ‘due date’ for filing of Income Tax Returns from 31st July, 2019 to 31st August, 2019 in respect of certain categories of taxpayers who were liable to file their Returns by 31.07.2019.