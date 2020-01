ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന 'എസ്ബിഐ ക്വിക്ക'് സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവതരിപ്പിച്ചു.

എസ്എംഎസ് അല്ലെങ്കില്‍ മിസ്ഡ് കോള്‍ നല്‍കിയാല്‍ സേവനം ലഭിക്കും. എസ്ബിഐ അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലന്‍സ് തുക അറിയാം. മിനി സ്‌റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്, ചെക്ക് ബുക്കിനുള്ള അപേക്ഷ, അവസാനത്തെ ആറുമാസത്തെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റുമെന്റ്, ഭവന വായ്പ-വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എന്നിവയുടെ പലിശയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് എസ്ബിഐ ക്വിക്ക് ആപ്പ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് എസ്ബിഐയ്ക്ക് അവധിയുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കലണ്ടറും ആപ്പിലുണ്ട്.

എസ്ബിഐ ക്വിക്ക് ഒരു തവണ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എസ്എംഎസ്, മിസ്‌കോള്‍ വഴി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കീ വേഡുകളോ മൊബൈല്‍ നമ്പറോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമില്ല.

With the SBI Bank Holiday Calendar app easily accessible though the SBI Quick App, experience the ease of accessing a single app for your SBI needs! Download the latest version of the SBI Quick app from the Google Play Store or the Apple App Store. Visit: https://t.co/NHX3hhuPTt pic.twitter.com/UDVXVz1CkE