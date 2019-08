ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ എസ്ബിഐ ഒരുമാസത്തിനിടെ രണ്ടാമതും നിക്ഷേപ പലിശ കുറച്ചു.

10 മുതല്‍ 50 ബേസിസ് പോയന്റുവരെയാണ് കുറവുവരുത്തിയത്. പുതുക്കിയ നിരക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 26ന് നിലവില്‍വരും. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപ പലിശ കുറച്ചത്.

നടപ്പ് കലണ്ടര്‍വര്‍ഷത്തില്‍ റിപ്പോ നിരക്കില്‍ ആര്‍ബിഐ 1.10 ശതമാനം കുറവ് വരുത്തിയിരുന്നു. ഈയിടെ 35 ബേസിസ് പോയന്റാണ് കുറച്ചത്. ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ബാങ്കുകള്‍ നിക്ഷേപ-വായ്പ പലിശകളില്‍ കുറവുവുരത്തുന്നത്.

വിവിധ കാലയളവിലെ പുതുക്കിയ പലിശ:

ഏഴു ദിവസം മുതല്‍ 45 ദിവസംവരെ-4.50 ശതമാനം.

46 ദിവസം മുതല്‍ 179 ദിവസംവരെ-5.50 ശതമാനം

180 ദിവസം മുതല്‍ 210 ദിവസംവരെ-6 ശതമാനം

211 ദിവസം മുതല്‍ ഒരുവര്‍ഷംവരെ-6 ശതമാനം.

ഒരുവര്‍ഷം മുതല്‍ രണ്ടുവര്‍ഷംവരെ-6.70 ശതമാനം

രണ്ടുവര്‍ഷം മുതല്‍ മൂന്നുവര്‍ഷംവരെ-6.50 ശതമാനം

മൂന്നുവര്‍ഷം മുതല്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷംവരെ-6.25 ശതമാനം

അഞ്ചുവര്‍ഷം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷംവരെ-6.25 ശമതാനം.

രണ്ടുകോടി രൂപയ്ക്കുതാഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കാണ് മുകളില്‍ കൊടുത്തത്. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് അരശതമാനം പലിശ അധികം ലഭിക്കും.

