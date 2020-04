കോവിഡ് കാലത്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ ബാങ്കിങ് മേഖലയില്‍ തട്ടിപ്പ് വ്യാപകമായതോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടകാര്യങ്ങളുമായി എസ്ബിഐ.

അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് അയച്ച ഇ-മെയിലിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

The key to safe banking is vigilance. SBI has laid out six important protocols that our customers must follow in order to safeguard their personal information from fraudsters. Be Safe. Bank Safe.#SBI #StateBankOfIndia #BeSafe #BankSafe #SafetyTips pic.twitter.com/3ofVr9v25y