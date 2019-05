മുംബൈ: ആര്‍ടിജിഎസ്(റിയല്‍ ടൈം ഗ്രോസ് സെറ്റില്‍മെന്റ്)വഴിയുള്ള പണമിടപാടിനുള്ള സമയം ആറുമണിവരെ നീട്ടി.

നേരത്തെ 4.30വരെയായിരുന്നു ഇടപാടുകള്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ജൂണ്‍ ഒന്നുമുതലാണ് പുതിയ സമയം നിലവില്‍ വരിക.

നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി പണം കൈമാറുന്നതിന് ആര്‍ബിഐ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് ആര്‍ടിജിഎസ്. ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിലെ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ പണം കൈമാറാന്‍ കഴിയൂ.

2019 ഏപ്രിലിലെ കണക്കുപ്രകാരം 112 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഈ സംവിധാനംവഴി കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്.

RBI extends timings for RTGS from 4:30 pm to 6 pm