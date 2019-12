നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഇപ്പോഴും എസ്ബിഐയുടെ പഴയ മാഗ്നറ്റിക്ക് സ്ട്രിപ്പുള്ള എടിഎം കാര്‍ഡ് ഉണ്ടോ? താമസിയാതെ ബാങ്ക് ഇത്തരം കാര്‍ഡുകള്‍വഴിയുള്ള സേവനം അവസാനിപ്പിക്കും.

കാര്‍ഡുകള്‍ മാറ്റുന്നതിന് ഒരുഅവസരംകൂടി ബാങ്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 2019 ഡിസംബര്‍ 31നകം പഴയ കാര്‍ഡുകള്‍ മാറ്റണമെന്നാണ് ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പകരം ചിപ് ഘടിപ്പിച്ച കാര്‍ഡുകള്‍ ലഭിക്കും.

ആര്‍ബിഐയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം പഴയ കാര്‍ഡുകള്‍ക്കുപകരം ചിപ് കാര്‍ഡുകള്‍ ബാങ്കുകള്‍ നേരത്തതന്നെ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഇനിയും പുതിയ കാര്‍ഡുകള്‍ വാങ്ങാത്തവര്‍ക്കാണ് സമയം നീട്ടിനല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയോ ബാങ്കിന്റെ നിങ്ങളുടെ ശാഖയിലെത്തിയോ പുതിയ കാര്‍ഡിനായി അപേക്ഷിക്കാം. സൗജന്യമായാണ് പുതിയ കാര്‍ഡ് നല്‍കുക. പുതിയ കാര്‍ഡിന് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ തെളിവുസഹിതം ഇക്കാര്യമറിയിച്ചാല്‍ പണം തിരിച്ചുനല്‍കുമെന്നും എസ്ബിഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Apply now to change your Magnetic Stripe Debit Cards to the more secure EMV Chip and PIN based SBI Debit card at your home branch by 31st December, 2019. Safeguard yourself with guaranteed authenticity, greater security for online payments and added security against fraud. pic.twitter.com/t9K3TiGTad