2020 മുതല്‍ നാഷണല്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട്‌സ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍(എന്‍ഇഎഫ്ടി)സൗജന്യമായിരിക്കും. സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ പുതുവത്സര സമ്മാനമാണിത്.

ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി ഒന്നുമുതല്‍ നെഫ്റ്റ് ഇടപാടുകള്‍ക്ക് സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കരുതെന്ന് ആര്‍ബിഐ ഡിസംബര്‍ 16ന് വിജ്ഞാപനമിറക്കിയിരുന്നു.

നെറ്റ്ബാങ്കിങ്, മൊബൈല്‍ ബാങ്കിങ് എന്നിവ വഴിയുള്ള എന്‍ഇഎഫ്ടി ഇടപാടുകള്‍ ഇതോടെ സൗജന്യമാകും.

Furthering Digital Payments – Waiver of Charges – National Electronic Funds Transfer (NEFT) Systemhttps://t.co/yr0Y4prPNS — ReserveBankOfIndia (@RBI) December 16, 2019

ഈയിടെ എന്‍ഇഎഫ്ടി വഴിയുള്ള പണമിടപാടുകള്‍ 24 മണിക്കൂറും നടത്തുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയിരുന്നു. ബാങ്ക് അവധിദിവസങ്ങളിലും ഇടപാട് നടത്താം. നേരത്തെ ബാങ്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ രാവിലെ എട്ടുമുതല്‍ വൈകീട്ട് 6.30വരെയാണ് ഈ സംവിധാനംവഴി പണമിടപാട് നടത്താന്‍കഴിയുക.

യുപിഐ, ഐഎംപിഎസ് വഴി നിലവില്‍ വന്‍തുകകള്‍ കൈമാറാന്‍ കഴിയില്ല. എന്‍ഇഎഫ്ടി ഇടപാട് 365 ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും സാധ്യമായതോടെ ഈ അസൗകര്യം നീങ്ങി.

