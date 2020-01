മുംബൈ: പ്രമുഖ സ്വകാര്യബാങ്കായ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എടിഎമ്മില്‍നിന്ന് പണംപിന്‍വലിക്കുന്നതിന് പുതിയരീതി നടപ്പാക്കി.

ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കാതെ എടിഎമ്മില്‍നിന്ന് പണം പിന്‍വലിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മൊബൈല്‍ ആപ്പ് വഴിയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുക

ഐമൊബൈല്‍ എന്ന ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ ആപ്പ് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. സര്‍വീസസ്-കാഷ് വിത്‌ഡ്രോവല്‍ അറ്റ് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എടിഎം-എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്‍വലിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന തുക ചേര്‍ക്കുക. എക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നാലക്ക താല്‍ക്കാലിക പിന്‍ നല്‍കുക. അപ്പോള്‍ ഒടിപി ലഭിക്കും. ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ എടിഎം സന്ദര്‍ശിക്കുക. കാര്‍ഡ്‌ലെസ് കാഷ് വിത്‌ഡ്രോവല്‍-സെലക്ട് ചെയ്യുക. മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ എന്റര്‍ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് ഒടിപി നല്‍കുക. താല്‍ക്കാലിക പിന്‍ നമ്പറും നല്‍കുക. പിന്‍വലിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന തുക ചേര്‍ക്കുക.

ആപ്പുവഴി പണംപിന്‍വലിക്കുന്നതിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയാല്‍ ലഭിക്കുന്ന ഒടിപിക്കും മറ്റും അടുത്തദിവസം രാത്രി 12വരെ കാലാവധിയുണ്ടാകും.

നേട്ടം

ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് കൊണ്ടുനടക്കുകയോ എടിഎം പിന്‍ ഓര്‍ത്തുവെയ്ക്കുകയോ വേണ്ട. ബാങ്കിന്റെ 15,000ലധികം എടിഎമ്മുകളില്‍ ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കും. ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി ഒരുദിവസം പിന്‍വലിക്കാന്‍ കഴിയുക 20,000 രൂപയാണ്.

