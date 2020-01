നിങ്ങള്‍ എസ്ബിഐയുടെ സേവിങ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമയാണോ? മൊബൈല്‍ നമ്പറോ, ഇ-മെയില്‍ ഐഡിയോ മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ബാങ്കില്‍ ഉടനെതന്നെ ഇവരണ്ടും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.

നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുകള്‍ യഥാസമയം അറിയുന്നതിനും അതോടൊപ്പം അനധികൃത ഇടപാടുകള്‍ നടന്നാല്‍ ബാങ്കിന് അറിയിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

ഒടിപി, പിന്‍ ആക്ടിവേഷന്‍ സന്ദേശങ്ങളും രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈല്‍ നമ്പറിലാണ് ലഭിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഇതുവരെ ബാങ്കില്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍ രാത്രി എട്ടുമുതല്‍ രാവിലെ എട്ടുവരെ 10,000 രൂപയില്‍കൂടുതല്‍ എടിഎമ്മില്‍നിന്ന് പിന്‍വലിക്കാനും കഴിയില്ല.

Have you changed your mobile number or email id?

If yes, please update it in the bank records so you don’t miss out on any of our important communication. pic.twitter.com/Qt8vKh0XXZ