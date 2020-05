കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കൂടുന്നതായി വിവിധ ബാങ്കുകള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍വഴി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

യുണിഫൈഡ് പേയ്‌മെന്റ് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ്(യുപിഐ)വഴിയാണ് തട്ടിപ്പുകളേറെയും നടക്കുന്നത്. മൊബൈല്‍ ഫോണുപയോഗിച്ച് തത്സമയം പണം കൈമാറാന്‍ കഴിയുന്നതിനാല്‍ നിരവധിപേരാണ് പേയ്‌മെന്റ് ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

തട്ടിപ്പുകള്‍ ഇങ്ങനെ:

1. എസ്എംഎസ് വഴി അനധികൃത ലിങ്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രധാനമായും തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിനുസമാനമായവയുണ്ടാക്കി എസ്എംഎസിലൂടെ ലിങ്ക് നല്‍കി പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നരീതിയാണിത്. ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഫോണിലുള്ള യിപിഐ അധിഷ്ടിത പേയ്‌മെന്റ് ആപ്പിലേയ്ക്കായിരിക്കുമെത്തുക. തുടര്‍ന്ന് പാസ് വേഡ് നല്‍കിയാല്‍ പണം തത്സമയം നഷ്ടമാകും.

2. വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യല്‍ വ്യാപകമായതോടെ റിമോട്ട് സ്‌ക്രീന്‍ മിററിങ് സംവിധാനം പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നു. സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണോ ലാപ്‌ടോപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് വൈഫൈ വഴി സ്മാര്‍ട്ട് ടിവി ഉള്‍പ്പെടയുള്ള വലിയ സ്‌ക്രീനുകളിലേയ്ക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്‌റ്റോറിലോ, ആപ്പിള്‍ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോ ഉള്ള എല്ലാ പേയ്‌മെന്റ് ആപ്പുകളും ഔദ്യോഗികമായി പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല. വെരിഫൈ ചെയ്യാത്ത ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുകയും അതോടൊപ്പം നിയന്ത്രണം തട്ടിയെടുക്കുകുയും ചെയ്യും.

ഇതോടൊപ്പംതന്നെ തട്ടിപ്പുകാര്‍, ബാങ്കുകളുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്നുപറഞ്ഞുവിളിക്കുകയും വെരിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി അവര്‍ പറയുന്ന ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ റിമോട്ട് ആക്‌സസ് അവരുടെ കയ്യിലാകും.

Beware of fraudsters who pose as bank officials and scam people by gaining remote access to their mobile phone screens through an app.

Inform us when you identify a scamster through e-mail: epg.cms@sbi.co.in & report.phishing@sbi.co.in

Also, report on https://t.co/L3ihBoVCJs pic.twitter.com/tAjycRZl8u — State Bank of India (@TheOfficialSBI) May 6, 2020

3. യുപിഐയുടെ വ്യാജ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജുകളുണ്ടാക്കി എന്‍പിസിഐ, ഭീം, ബാങ്കുകളുടെ പേരുകള്‍ തുടങ്ങിയ വാക്കുകള്‍ക്ക് സമാനമായ പേരുകള്‍ നല്‍കി അതിലേയ്ക്ക് നയിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തും.

യുപിഐ ആപ്പുമായി ഫോണില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള (മൊബൈല്‍ നമ്പറും ഇമെയിലും ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവ) ഒരുവിവരവും നല്‍കരുത്.

പ്രത്യേകംശ്രദ്ധിക്കുക: യുപിഐ പിന്‍, ഒടിപി തുടങ്ങി രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിവരങ്ങളൊന്നും ആര്‍ക്കും കൈമാറാതിരിക്കുക. ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ബാങ്കുകളില്‍നിന്ന് നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയില്ലെന്ന് മനസിലാക്കുക.

Beware of the fake UPI IDs that are making the rounds in the guise of Prime Minister’s Citizen Assistance & Relief in Emergency Situations a.k.a. PM Cares. Make sure your monetary donation to fight against the global pandemic is going into the right hands. @PMOIndia #PMCaresFund pic.twitter.com/3QcFeSbML0 — State Bank of India (@TheOfficialSBI) March 30, 2020

Beware of these frauds while making payments via UPI amid lockdown