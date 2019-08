സാമ്പത്തികമേഖലയ്ക്ക് ഉത്തേജനപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുപിന്നാലെ പത്തു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ലയിപ്പിച്ച് നാലെണ്ണമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം 27-ൽ നിന്ന് 12 ആകും. വിപണിയിലും ഉപഭോക്താക്കളിലും കൂടുതൽ ഇടപെടൽ നടത്തി വളർച്ച കൈവരിക്കലാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ ശാഖകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയോ ജീവനക്കാരെയോ ലയനം ബാധിക്കില്ലെന്നു മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ലയനം എന്നു പ്രാബല്യത്തിലാവുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ലയിപ്പിക്കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് വേവ്വേറെ യോഗം ചേർന്ന് ലയനനിർദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയും വേണം. അതിനുശേഷം റിസർവ് ബാങ്കുമായി ആലോചിച്ചാവും ലയനത്തിയതി തീരുമാനിക്കുക.

കഴിഞ്ഞകൊല്ലം ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, വിജയ ബാങ്ക്, ദേനാ ബാങ്ക് എന്നിവ ലയിപ്പിച്ചത് വിജയകരമായിരുന്നെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരെ ആരെയും ഒഴിവാക്കാതെ പൂർത്തിയാക്കിയ ലയനംവഴി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പുതിയ നാലു ബാങ്കുകൾ

*പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് (ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കോമേഴ്‌സും യുണൈറ്റഡ് ബാങ്കും പി.എൻ.ബി.യും ലയിക്കുന്നത്) രാജ്യത്തെ രണ്ടാം വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായിരിക്കുമിത്. 17.95 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാരം ഉണ്ടാകും. പുതിയ ബാങ്കിൽ 10,43,659 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഉണ്ടാവുക. 11,437 ശാഖകളിലായി 1,00,649 ജീവനക്കാരുണ്ടാവും.

* കനറാ ബാങ്ക് (സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കും കനറാ ബാങ്കും ചേർന്നത്)

-നാലാം വലിയ ബാങ്കാവും ഇത്. 15.20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെതായിരിക്കും ബിസിനസ്. 8,58,930 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 10,342 ശാഖകളിലായി 89,885 ജീവനക്കാരും ഉണ്ടാവും.

*യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ആന്ധ്രാ ബാങ്ക്, കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് എന്നിവ ചേർന്നത്)- അഞ്ചാം വലിയ ബാങ്ക്. 14.59 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസും 1,84,568 കോടി രൂപയടെ നിക്ഷേപവും ഉണ്ടാവും. 9,609 ശാഖകളിലായി 75,384 ജീവനക്കാർ

*ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് (അലഹാബാദ് ബാങ്കും ഇന്ത്യൻ ബാങ്കും ചേർന്നത്)-

ഏഴാം വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക്. 8.08 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസും 4,56,411 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും. 6,104 ശാഖകളിലായി 42,814 ജീവനക്കാർ

ഇനി 12 ബാങ്കുകൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബിസിനസ് മൂല്യം

1. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (52.05 ലക്ഷംകോടി)

2. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ-(16.13 ലക്ഷം കോടി).

3.പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് -17.94 ലക്ഷം കോടി.

4. കനറാ ബാങ്ക് 15.20 ലക്ഷം കോടി.

5. യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 14.59 ലക്ഷം കോടി.

6.ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് 8.08 ലക്ഷം കോടി

7. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 9.03 ലക്ഷം കോടി

8.സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 4.68 ലക്ഷം കോടി.

9.ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് 3.75 ലക്ഷം കോടി.

10.യുക്കോ ബാങ്ക് 3.17 ലക്ഷം കോടി.

11.ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര 2.34 ലക്ഷം കോടി

12.പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് 1.71 ലക്ഷം കോടി.

