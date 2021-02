ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ടെംപിള്‍ടണ്‍ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടിലെ മുന്നുലക്ഷത്തോളം നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി സുപ്രീം കോടതി വിധി. എഎംസി പ്രവര്‍ത്തനം മരവിപ്പിച്ച ആറ് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് 20 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പണംലഭിക്കും.

ഫ്രങ്ക്‌ളിന്‍ ടെംപിള്‍ടണിന്റെയും സെബിയുടെയും അനുമതിയോടെ എസ്ബിഐ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടാണ് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് പണം വിതരണംചെയ്യുക. ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് അബ്ദുള്‍ നസീറും സഞ്ജീവ് ഖന്നയുമടങ്ങുന്ന ബഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്.

എത്രതുക ലഭിക്കും?

ആറ് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിലായി 9,122 കോടി രൂപയാണ് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് വിതരണത്തിനായി ഫണ്ട് കമ്പനിയിലുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള തുക വിവിധ നിക്ഷേപങ്ങളില്‍നിന്ന് തിരിച്ചുലഭിക്കുന്നമുറയ്ക്കാകും നല്‍കുക.

ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ ലോ ഡ്യൂറേഷന്‍ ഫണ്ടിലെ നിക്ഷേപകര്‍ക്കാണ് കൂടുതല്‍ തുക ലഭിക്കുക. നിക്ഷേപത്തിന്റെ 65ശതമാനത്തോളം വരുമിത്. ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ അള്‍്ര ഷോര്‍ട്ട് ബോണ്ട് ഫണ്ട് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് 53ശതമാനവും ഡൈനാമിക് ആക്യുറല്‍ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് 41ശതമാനവും ക്രഡിറ്റ് റിസ്‌ക് ഫണ്ട് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് 27ശതമാനവും ഷോര്‍ട്ട് ടേം ഇന്‍കം പ്ലാന്‍ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് 11ശതമാനവും നിക്ഷേപം തിരിച്ചലഭിക്കും.

ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍കം ഓപ്പര്‍ച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ടിലെ ബാധ്യത അഞ്ചുശതമാനത്തിലേയ്ക്ക് കുറയ്ക്കാന്‍ കമ്പനിക്കായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം തിരിച്ചെടുക്കുന്നമുറയ്ക്ക് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് പണംതിരിച്ചുനല്‍കും.

ജനുവരി 29വരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 14,391 കോടി രൂപയാണ് നിക്ഷേപ പദ്ധതികളില്‍നിന്നായി തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ എഎംസിക്ക് കഴിഞ്ഞത്. 2020 ഏപ്രില്‍ 23ന് പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തുമ്പോള്‍ 25,000 കോടി രൂപയായിരുന്നു ആറു ഫണ്ടുകളിലെയും ആസ്തി.

SC orders disbursement of Rs 9,122 crore to investors of 6 Franklin MF schemes