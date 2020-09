ഫ്രാങ്ക്‌ളിന് ടെംപിള്‍ടണ്‍ പ്രവര്‍ത്തനം മരവിപ്പിച്ച ആറ് ഡെറ്റുഫണ്ടുകളില്‍ നാലെണ്ണത്തിന്റെ എന്‍എവി(നെറ്റ് അസററ്റ് വാല്യു-യുണിറ്റിന്റെ വില)കുത്തനെ താഴ്ന്നു.

ഫ്യൂച്വര്‍ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനമായ റിവാസ് ട്രേഡ് വെഞ്ച്വേഴ്‌സ് നിക്ഷേപം തിരിച്ചുനല്‍കുന്നതില്‍ വീഴ്ചവരുത്തിയതിനെതുടര്‍ന്നാണിത്.

ഇതോടെ ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഈ കടപ്പത്രങ്ങളുടെ മൂല്യം പൂജ്യത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ത്തി. പിന്നീട് പണം തിരിച്ചുലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് വീതിച്ചുനല്‍കുകയാണ് ചെയ്യുക.

ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍കം ഓപ്പര്‍ച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് വില6.32ശതമാനവും ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ ഷോര്‍ട്ട് ടേം ഇന്‍കം പ്ലാനന്റേത് 5.02ശതമാനവും ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ ഡൈനാമിക് ആക്യുറല്‍ ഫണ്ടിന്റേത് 3.02ശതമാനവും ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ ക്രഡിറ്റ് റിസ്‌ക് ഫണ്ടിന്റേത് 0.33ശതമാനവുമാണ് താഴ്ന്നത്.

ഫ്യൂച്വര്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെറുകിട, മൊത്തവ്യാപാര ബിസിനസും ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, വെയര്‍ഹൗസങ് ബിസിനസും ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 29ന് റിലയന്‍സ് റീട്ടെയില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 24,713 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് എറ്റെടുക്കല്‍. ഇടപാട് തീരുന്നമുറയ്ക്ക് പണം തിരിച്ചുലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ടെംപിള്‍ടണ്‍ അറിയിച്ചു.

NAVs of shut Franklin schemes fall up to 6.32%