മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടില്‍ ഇനി സ്റ്റോക്ക് എക്‌ചേഞ്ച് വഴിയും നിക്ഷേപിക്കാം. വിതരണക്കാരെയും ഏജന്റുമാരെയും ഒഴിവാക്കിയുള്ള നിക്ഷേപത്തിനാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ(സെബി)അവസരമൊരുക്കുന്നത്.

നിലവില്‍ ഫണ്ട് ഹൗസുകളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ്, വിതരണക്കാര്‍ തുടങ്ങിയ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നിക്ഷേപിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഫണ്ട് കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റുവഴിയും ഫണ്ട് രജിസ്ട്രാര്‍മാരായ ഫിൻടെക്, കാംസ് എന്നിവ വഴിയും ഡയറക്ട് പ്ലാനുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. റെഗുലർ പ്ലാനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡയറക്ട് പ്ലാനുകളിലെ നിക്ഷേപത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽ ആദായം ലഭിക്കും. വിതരണക്കാരുടെ കമ്മീഷൻ ഒഴിവാക്കി ചെലവ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനാലാണിത്.

ഓഹരി വിപണിയിലൂടെ ഡയറക്ട് പ്ലാനുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പുതുവഴി തുറക്കുകയാണ് സെബി. ഇതിനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉടനെ തയ്യാറാകും.

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും വിറ്റ് പണമാക്കുന്നതിനും ഓഹരി വിപണിവഴി സാധിക്കും. ഓണ്‍ലൈനായി ഓഹരി വ്യാപാരം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് പുതിയ തീരുമാനം ഗുണകരമാകും.

അതേസമയം, ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് വഴി നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും വിറ്റ് പണമാക്കുമ്പോഴും ഓഹരി ബ്രോക്കര്‍മാര്‍ക്ക് കമ്മീഷന്‍ നല്‍കേണ്ടിവരും. ഡിസ്‌കൗണ്ട് ബ്രോക്കര്‍മാര്‍വഴി ഇടപാട് നടത്തിയാല്‍ കമ്മീഷന്‍ ലാഭിക്കാനും അവസരമുണ്ട്.

Investors can directly invest in a mutual fund through the stock exchange