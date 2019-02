2019 ഫെബ്രുവരി വരെ 123 കോടി ആധാറാണ് രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കല്‍ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യാനോ സറണ്ടര്‍ ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല. ആധാര്‍ ഉടമ മരിച്ചാല്‍ പോലും അതിന് കഴിയില്ല. അതുമാത്രമല്ല മരിച്ച വിവരം ഉള്‍പ്പെടുത്താനും വകുപ്പില്ല.

അതുകൊണ്ടാണ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജനസംഖ്യയില്‍കൂടുതല്‍ ആധാറുകളുള്ളത്. 1.834 കോടിയാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ ജനസംഖ്യ. എന്നാല്‍ 2.184 കോടി ആധാര്‍ നമ്പറുകളാണ് ഇതുവരെ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

അധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കാനോ മരിച്ചവിവരം രേഖപ്പെടുത്താനോ സാധിക്കാത്തതിനാല്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

ദുരുപയോഗം എങ്ങനെ തടയാം?

പാന്‍, ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ്, പാസ്‌പോര്‍ട്ട് തുടങ്ങിയ രേഖകളെല്ലാം റദ്ദാക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ മരിച്ചവിവരം ചേര്‍ക്കാനും കഴിയും. ആധാറിന് അങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയില്ല. എന്നാല്‍, മരിച്ചയാളുടെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങള്‍ ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ അവകാശികള്‍ക്ക് കഴിയും.

മൊബൈല്‍ ആപ്പ് വഴിയോ ഇന്റര്‍നെറ്റുള്ള കംപ്യൂട്ടര്‍വഴിയോ മാത്രമേ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങള്‍ ലോക്ക് ചെയ്യാനാകൂ. വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ആധാര്‍ സര്‍വീസസ് ടാബില്‍ ലോക്ക്, അണ്‍ലോക്ക് ബയോമെട്രിക് ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍മതി.

മരിച്ചയാളുടെ പ്രൊഫൈലിലെത്തി ബയോമെട്രിക് സെറ്റിങ്‌സില്‍പോയി ഇത് സാധ്യമാക്കാം. ആധാറില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈല്‍ നമ്പറില്‍ ഒടിപി ലഭിക്കും. ഒടിപി നല്‍കിയാല്‍ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും. ഈ രീതിയില്‍തന്നെ ഇത് അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും.

