ന്യൂഡല്‍ഹി: രൂപയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് ഡോളറിനെതിരെ 75 രൂപ നിലവാരത്തലെത്തി.

ബുധനാഴ്ചയിലെ ക്ലോസിങ് ആയ 74.24 നിലവാരത്തില്‍നിന്നാണ് രാവിലത്തെ വ്യാപാരത്തില്‍ 74.98 നിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ന്നത്. നിലവില്‍ ഒരു ഡോളര്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് 74.24 രൂപ മുടക്കണമെന്ന് ചുരുക്കം.

നിക്ഷേപകര്‍ കൂട്ടത്തോടെ കറന്‍സികള്‍ വിറ്റഴിച്ചതോടെ ഏഷ്യന്‍ കറന്‍സികള്‍ കനത്ത നഷ്ടം നേരിടുകയും ഡോളര്‍ കുതിച്ചുകയറുകയും ചെയ്തു.

Rupee slumps to record low against US dollar