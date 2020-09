ഡോളര്‍ കരുത്താര്‍ജിച്ചതോടെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. ഡോളറിനെതിരെ ഒരുമാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലവാരമായ 73.94ലിലാണ് ഇപ്പോള്‍ രൂപയുടെ മൂല്യം. കഴിഞ്ഞദിവസം 73.54 നിലവാരത്തിലായിരുന്നു ക്ലോസിങ്.

രാജ്യത്തെ ഓഹരി സൂചികകള്‍ കനത്തനഷ്ടം നേരിട്ടതും രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ ബാധിച്ചു. 12മണിയോടെ സെന്‍സെക്‌സ് 700ലേറെ പോയന്റാണ് താഴെപ്പോയത്. ബുധനാഴ്ചമാത്രം രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണിയില്‍നിന്ന് 3,912.44 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് വിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ പിന്‍വലിച്ചത്.

യൂറോപ്പിലും ബ്രിട്ടനിലും കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും കൂടിയതാണ് മറ്റ് കറന്‍സികള്‍ ദുര്‍ബലമാകാനും യുഎസ് ഡോളര്‍ കരുത്താര്‍ജിക്കാനും ഇടയാക്കിയത്. കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകള്‍ നിലനില്‍ക്കുമ്പോള്‍തന്നെ രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനമുണ്ടായത് നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകര്‍ത്തു.

വാള്‍സ്ട്രീറ്റില്‍ കനത്ത വില്പന സമ്മര്‍ദം തുടരുന്നതിനാല്‍ ഏഷ്യന്‍ സൂചികകളെല്ലാം നഷ്ടത്തിലാണ്. വൈറസ് വ്യാപനവും ചിലടിയങ്ങളിലെ ലോക്ക്ഡൗണും തളര്‍ച്ചയില്‍നിന്ന് സമ്പദ്ഘടനകള്‍ കരകയറാന്‍ വൈകുന്നതും യുഎസിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വവുമെല്ലാം ഏഷ്യന്‍ വിപണികളില്‍ പ്രതിഫലിച്ചു.

