മുംബൈ: ചില്ലറവിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പനിരക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ 7.34 ശതമാനത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു. ഓഗസ്റ്റിലിത് 6.69 ശതമാനമായിരുന്നു.

മുൻവർഷം ഇതേകാലത്ത് മൂന്നു ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. പച്ചക്കറി വിലയിൽ 20.7 ശതമാനത്തിന്റെയും പയർ വർഗങ്ങളുടെ വിലയിൽ 14.67 ശതമാനത്തിന്റെയും വർധനയാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ ഉണ്ടായത്. ഇറച്ചി- മീൻ വില 17.60 ശതമാനം ഉയർന്നു.

