ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനിടെ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറിയത് വരുമാനത്തിന്റെ 75 ശതമാനം തുക. കൃത്യമായി കണക്കുപറഞ്ഞാല്‍ 2.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ആര്‍ബിഐ സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയത്.

സര്‍ക്കാരിന്റെ ഫിനാന്‍സ് അക്കൗണ്ട് വിശകലനം ചെയ്ത സിഎജിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ആര്‍ബിഐയുടെ വരുമാനം, ചെലവ്, മിച്ചംവരുന്നതുക എന്നിവയാണ് സിഎജി പരിശോധിച്ചത്.

ഇതുപ്രകാരം 2013-14 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം മുതല്‍ 2017-18വരെയുള്ള ആര്‍ബിഐയുടെ വരുമാനം 3.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. ഇതില്‍ 2.48 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറിയത്. 2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തുക സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയത്. വരുമാനത്തിന്റെ 83 ശതമാനംതുകവരുമിത്.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് കൂടുതല്‍ തുക കരുതല്‍ ധനമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇനിയും കൂടുതല്‍ തുക ആര്‍ബിഐ നല്‍കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഈയിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളിലെ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ മിച്ചമുള്ള തുകയില്‍നിന്ന് പ്രതിവര്‍ഷം ശരാശരി 65,000 കോടി രൂപ ആര്‍ബിഐ സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയതായി കാണുന്നു.

നോട്ട് അസാധുവാക്കിയതിനെതുടര്‍ന്ന് പുതിയ നോട്ടുകളുടെ അച്ചടി ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവ വേണ്ടിവന്നതിനാല്‍ 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ആര്‍ബിഐയുടെ ചെലവ് ഇരട്ടിയായിരുന്നു. 31,000 കോടിയാണ് ചെലവായത്. 15,000 കോടി രൂപയാണ് ആവര്‍ഷം മിച്ചംവന്നതെന്നും കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

