മുംബൈ: ആവശ്യത്തിന് പണലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് 40,000 കോടി രൂപ കൂടി വിപണിയിലിറക്കും.

വിപണി ഇടപെടല്‍ (ഓപ്പണ്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷന്‍സ്)വഴി സര്‍ക്കാരിന്റെ ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് 40,000 കോടി രൂപ മാര്‍ക്കറ്റിലെത്തിക്കുക.

40,000 കോടി രൂപ നവംബറില്‍ വിപണിയിലെത്തിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ ആര്‍ബിഐ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതില്‍ 30,000 കോടി വിപണിയിലിറക്കി. ബാക്കിയുള്ള 10,000 കോടി രൂപ മള്‍ട്ടി സെക്യൂരിറ്റി ഓക് ഷന്‍വഴി നവംബര്‍ 29ന് വിപണിയിലെത്തിക്കും.

ഓപ്പണ്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷന്‍സ് വഴി ഒക്ടോബറില്‍ 36,000 കോടി രൂപ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് വിപണിയിലിറക്കിയിരുന്നു.

