ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടന 2030ആകുമ്പോഴേക്കും 7 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ആയിവളരുമെന്ന് ഡോയിഷ് ബാങ്ക്. പത്തുവര്‍ഷത്തിനിടെ ജിഡിപിയില്‍ 10 ശതമാനം വര്‍ധനവുണടാകുമെന്നാണ് ബാങ്കിന്റെ 'ഇമേജിന്‍ 2030' റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

ഇതോടെ ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്ഘടനയാകും ഇന്ത്യയുടേത്. കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദത്തിലെ സാമ്പത്തിക തളര്‍ച്ചയൊന്നും അടുത്ത ദശാബ്ദത്തിലുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ വിലയിരുത്തല്‍.

ഹ്രസ്വകാലയളവില്‍ രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടന വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുമെങ്കിലും സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടികള്‍ ഭാവിയില്‍ മികച്ച നേട്ടത്തിന് സഹായിക്കും.

2019 സെപ്റ്റംബറില്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റ് നികുതി കുറച്ചത് തളര്‍ച്ചയെ ഒരുപരിധിവരെ മറികടക്കാന്‍ സഹായിക്കും. വിദേശ നിക്ഷേപത്തെ ആകര്‍ഷിക്കാനും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ഇതിലൂടെ കഴിയുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. 2019 കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ റിപ്പോ നിരക്ക് 1.35 ശതമാനം കുറച്ചത് വളര്‍ച്ചത്വരിതഗതിയിലാക്കുമെന്നുമാണ് ബാങ്കിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍.

എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം 2024-25 ഓടെ അഞ്ച് ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ജിഡിപി കൈവരിക്കുകയെന്നതാണ്.

