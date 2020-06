കോവിഡ് വ്യാപനത്തെതുടര്‍ന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവുംനീണ്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യയില്‍ സമ്പദ്ഘടനയുടെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രകടമായിത്തുടങ്ങി. മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തില്‍ 27ശതമാനം സംഭവാനചെയ്ത് കേരളം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍.

കേരളത്തിനുപുറമെ, പഞ്ചാബ്, തമിഴ്‌നാട്, ഹരിയാണ, കര്‍ണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഉണര്‍വ് പ്രകടമായത്.

ഊര്‍ജ ഉപഭോഗം, ഗതാഗതം, കാര്‍ഷിക വിഭവങ്ങള്‍ മൊത്തവിതരണകേന്ദ്രത്തിലേയ്‌ക്കെത്തല്‍, ഗൂഗിള്‍ മൊബിലിറ്റി ഡാറ്റ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ചാണ് ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയതെന്ന് മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എലാറ സെക്യൂരിറ്റീസിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ ഗരിമ കപൂര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

വന്‍കിട വ്യവസായ ശാലകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കോവിഡ് വ്യാപനംമൂലം ഇപ്പോഴും കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തില്‍ തുടരുകയാണ്.

ജൂണ്‍ എട്ടുമുതല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷോപ്പിങ് മാളുകളും റസ്റ്റോറന്റുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും തുറക്കും.

Five states are leading Indian economy to recovery from lockdown