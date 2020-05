ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വ്യാപനത്തെതുടര്‍ന്നുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും.

ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനാണ് വൈകീട്ട് നാലിന് ഡല്‍ഹിയില്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുക.

രണ്ടാംഘട്ട പാക്കേജ് കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മറുനാടന്‍ തൊഴിലാളികള്‍, കര്‍ഷകര്‍, തെരുവുകച്ചവടക്കാര്‍, മീന്‍പിടുത്തതൊഴിലാളികള്‍ എന്നിവര്‍ക്കായി 3.16 ലക്ഷം കോടിയുടെ പദ്ധതികളാണ് രണ്ടാംഘട്ട പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Finance Minister Smt. @nsitharaman will address a Press Conference today, 15th May 2020, at 4 PM in New Delhi.#EconomicPackage#AatmanirbharBharat #AatmaNirbharBharatPackage #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/HGjU8NEZcB