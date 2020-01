ന്യൂഡൽഹി: ഓൺലൈൻ വ്യാപാര പോർട്ടലുകളായ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും സ്മാർട് ഫോൺ വിൽപ്പനയിൽ അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരം നടത്തിയെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കോംപറ്റീഷൻ കമ്മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സി.സി.ഐ.) നിർദേശിച്ചു. സി.സി.ഐ.യുടെ അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലിനോടാണ് ഇക്കാര്യം നിർേദശിച്ചത്.

വിൽപ്പനക്കാരുമായി ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും നേരിട്ട് കരാറുണ്ടാക്കുന്നതും ചിലർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതും പരാതിയിൽ ചോദ്യംചെയ്യുന്നു.

സ്മാർട് ഫോണുകൾക്ക് വലിയ വിലക്കിഴിവ് നൽകൽ, വിപണിയിലെ മുൻനിരസ്ഥാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ എന്നിവയും അന്വേഷിക്കും. 2002-ലെ കോംപറ്റീഷൻ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ലംഘനമാണ് കമ്പനികൾ നടത്തുന്നതെന്നും പരാതിയുണ്ട്.

Massive discounts on mobile phones: Investigation against Amazon and Flipkart