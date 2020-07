യുഎസ് സെമികണ്ടക്ടര്‍ ഭീമനായ ഇന്റല്‍ ജിയോയില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. ഇന്റലിന്റെ നിക്ഷേപ വിഭാഗമായ ഇന്റല്‍ ക്യാപിറ്റലാണ് 1,894.5 കോടി നിക്ഷേപിക്കുക.

ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ 0.39ശതമാനം ഉടമസ്ഥതാവകാശമാണ് ഇന്റലിന് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുക. പുതിയ നിക്ഷേപംകൂടിയെത്തിയതോടെ ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസിന്റെ മൊത്തംമൂല്യം 5.16 ലക്ഷംകോടിയായി.

ഏപ്രില്‍ 22നുശേഷം ഇത് 12-ാമത്തെ സ്ഥാപനമാണ് ജിയോയില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്. ഫേസ്ബുക്ക്, കെകെആര്‍, ജനറല്‍ അറ്റ്‌ലാന്റിക്, വിസ്റ്റ ഇക്വിറ്റി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നിക്ഷേപനടത്തിയത്. ജിയോയിലെ മൊത്തം വിദേശ നിക്ഷേപം 1,17,588.45 കോടി രൂപയായി ഉയരുകയുംചെയ്തു.

റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസിന് ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലുള്ള 25.09ശതമാനം ഉടമസ്ഥതാവകാശമാണ് നിക്ഷേപക സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടിവരിക.

US semiconductor giant to invest Rs 1,894.5 crore in Jio