മുംബൈ: എണ്ണമുതല്‍ ടെലികോം ബിസിനസുകള്‍വരെ നടത്തുന്ന റിലയന്‍സ് വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ രാജ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ കമ്പനിയായി.

ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനി 9 ലക്ഷം കോടി വിപണി മൂലധനം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റില്‍ എട്ട് ലക്ഷം കോടിയിലെത്തിയ സ്ഥാപനം ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തിയിരുന്നു.

പാദവാര്‍ഷിക ഫലം പുറത്തുവരാനിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച 10.45ലെ കണക്കുപ്രകാരം റിലയന്‍സിന്റെ ഓഹരി വില രണ്ടുശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 1,428 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ ഓഹരി വിലവര്‍ധനവാണ് 9.03 ലക്ഷം കോടി യെന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടാന്‍ കമ്പനിയെ സഹായിച്ചത്.

രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ടിസിഎസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിപണി മൂലധനം 7.66 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ പിന്നിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കമ്പനികൂടിയാണ് ടിസിഎസ്.

രണ്ടാം പാദത്തില്‍ നികുതികഴിച്ചുള്ള റിലയന്‍സിന്റെ ലാഭത്തില്‍ 6-12 ശതമാനംവരെ വര്‍ധനവുണ്ടാകാമെന്നാണ് വിപണിയില്‍നിന്നുള്ള വിലയിരുത്തല്‍. ജിയോയും റീട്ടെയില്‍ ബിസിനസുമാണ് കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാക്കിയത്.

2019 കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ റിലയന്‍സിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഓഹരി വിലയിലെ നേട്ടം 28 ശതമാനമാണ്.

