ഒരുകോടി രൂപയിലേറെ വരുമാനംനേടുന്ന ഇന്‍ഫോസിസിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 2019-20 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ 74ആയി വര്‍ധിച്ചു. മുന്‍വര്‍ഷം 64 പേരാണ് ഈഗണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

നിശ്ചിതതുക ശമ്പളത്തിനുപുറമെ, സ്റ്റോക്ക് ഇന്‍സെന്റീവുകള്‍ക്കൂടി ലഭിച്ചതോടെയാണ് കോടീശ്വരന്മാരായ ശമ്പളവരുമാനക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായത്.

2020 മാര്‍ച്ച് 31ലെ കണക്കുപ്രകാരം 1,89,640 ജീവനക്കാരാണ് കമ്പനിയിലുള്ളത്. പ്രവര്‍ത്തന മികവുള്ള ജീവനക്കാരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുമായി യോഗ്യരായ ജീവിക്കാര്‍ക്ക് കമ്പനി ഓഹരികള്‍ നല്‍കുന്നത് പതിവാണ്.

2019-20 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍, ഇന്‍ഫോസിസിന്റെ സിഇഒയായ സലില്‍ പേരേഖിന്റെ ശമ്പളംഉള്‍പ്പെടുയള്ള മൊത്തംവരുമാനം 39ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് 34.27 കോടിയായി.

ശമ്പളയിനത്തില്‍ 16.85 കോടി രൂപയും ഓഹരി വിഹിതമായി 17.04 കോടി രൂപയും മറ്റിനത്തില്‍ 38 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് പരേഖിന് ലഭിച്ചത്. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിവര്‍ഷം ശരാശരി 10ശതമാനമാണ് വര്‍ധനവുണ്ടായത്.

