ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ മൂന്നാമതൊരു സ്ഥാപനംകൂടി നിക്ഷേപം നടത്തിയതോടെ റിലയന്‍സിന്റെ ഓഹരി വില കുതിച്ചു. വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുന്നതിനുതൊട്ടുമുമ്പ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടതിലൂടെ റിലയന്‍സിന്റെ ഓഹരി വിലയില്‍ അഞ്ചുശതമാനമാണ് നേട്ടമുണ്ടായത്.

52 ആഴ്ചയിലെ ഉയര്‍ന്നനിലവാരമായ 1,617നുതാഴെയാണ് ഇപ്പോഴും ഓഹരിവിലയെങ്കിലും 52 ആഴ്ചയിലെ താഴ്ന്ന നിലവാരമായ 875.70 രൂപയില്‍നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് 80ശതമാനത്തോളമാണ്. മാര്‍ച്ച് 23നായിരുന്നു ഓഹരിവില 875നിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയത്. ഡിസംബറിലാണ് 52 ആഴ്ചയിലെ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തില്‍ ഓഹരിവിലയെത്തിയത്.

വിസ്റ്റ 11,357 കോടി രൂപകൂടി നിക്ഷേപിച്ചതോടെ മൂന്നാഴ്ചക്കകം ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ 60,956.37 കോടിരൂപയാണ് മൊത്തം നിക്ഷേപമായെത്തിയത്. റിലയന്‍സിന്റെ കടബാധ്യതതീര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഓഹരിയിലെ നേട്ടത്തിനുപിന്നില്‍.

ഫേസ്ബുക്ക് 43,574 കോടിരൂപയും സില്‍വല്‍ ലേയ്ക്ക് 5,665.75 കോടി രൂപയുമാണ് ഇതിനകം ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നിക്ഷേപിച്ചത്. ടെലികോമുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കമ്പനികളാണ് മൂന്നുമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളായ സില്‍വര്‍ ലേയ്ക്കും വിസ്റ്റയും ടെക് കമ്പനികളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഫേസ്ബുക്കാകട്ടെ പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനിയുമാണ്. ഇതോടെ ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കണ്‍സ്യൂമര്‍-ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയായി മാറുകയാണ്.

Jio Platforms gets ₹60,000 crore investment in 3 weeks. RIL shares up 80%