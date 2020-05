മുംബൈ: ഫേസ്ബുക്കിനും സില്‍വര്‍ ലെയ്ക്കിനും പിന്നാലെ മറ്റൊരു കമ്പനികൂടി ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ കോടികള്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

യുഎസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനമായ വിസ്റ്റ ഇക്വിറ്റി പാര്‍ട്ട്‌ണേഴ്‌സാണ് 11,367 കോടി രൂപ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്. വിസ്റ്റയ്ക്ക് 2.32ശതമാനം ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിക്കും.

ഇതോടെ ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഓഹരി മൂല്യം 4.91 ലക്ഷം കോടിയായി ഉയരും. മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നിക്ഷേപക സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നായി സമാഹരിച്ചത് 60,596.37 കോടിയായി. വിസ്റ്റ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്.

ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന വിസ്റ്റയ്ക്ക് മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനപാരമ്പര്യമാണുള്ളത്. 10 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം വന്‍നേട്ടമാണ് നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.

Jio gets new investor: Vista Equity to buy 2.32% for Rs 11,367 crore