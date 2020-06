തുടര്‍ച്ചയായി ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസവും രാജ്യത്തൊട്ടാകെ പെട്രൊളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിലവര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ പെട്രോളിന് 5 രൂപയും ഡീസലിന് 4.87 രൂപയുമാണ് മൊത്തംവര്‍ധിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച പെട്രോളിന് 48 പൈസയും ഡീസലിന് 59 പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത്. ഡല്‍ഹിയിലെ വില പെട്രോള്‍ ലിറ്ററിന് 76.26 രൂപയും ഡീസലിന് 75.78 രൂപയുമായി.

2017 ജൂണില്‍ ദിനംപ്രതി വില പരിഷ്‌കരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയശേഷം ഒരൊറ്റദിവസം ഏറ്റവും വിലകൂടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച പെട്രോളിന് 62 പൈസയും ഡീസലിന് 64 പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത്.

82 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ്‌ വിലകൂട്ടാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ഏപ്രിലില്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 16 ഡോളറിലെത്തിയിട്ടും ഇവിടെ വില മാറിയിരുന്നില്ല. മേയ് ആറിന് റോഡ് സെസും എക്സൈസ് തീരുവയുമായി പെട്രോളിന് പത്തുരൂപയും ഡീസലിന് 13 രൂപയും കേന്ദ്രം വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

Record 9-day hike in petrol prices; up by Rs 5