കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണവില മൂന്നുദിവസമായി കുറഞ്ഞ നിലാരത്തില്‍തന്നെ. ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമായ 42,000 രൂപയില്‍നിന്ന് 3,120 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 38,880 രൂപയില്‍ തുടരുകയാണ്. 4860 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്.

പവന് 3000ത്തിലേറെ രൂപ കുറഞ്ഞതോടെ വിപണി സജീവമായിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ-ഉത്സവ സീസണായതും വിപണിക്ക് തുണയായി.

ആഗോള വിപണിയിലെ വിലയിടിവാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചത്. യു.എസ്. ഫെഡ് റിസര്‍വിന്റെ യോഗതീരുമാനം പുറത്തു വന്നയുടനെയാണ് വിലയില്‍ ഇടിവുണ്ടായത്.

വിലവന്‍തോതില്‍ കുതിച്ചതോടെ നിക്ഷേപകര്‍ വ്യാപകമായി സ്വര്‍ണം വിറ്റ് ലഭമെടുത്തതും താല്‍ക്കാലികമായുണ്ടായ വിലയിടിവിന് കാരണമായി.

No change in price for three days: Rs 38,880 per sovereign