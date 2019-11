ബെംഗളുരു: രാജ്യത്ത് ഡീസലിന്റെ ആവശ്യകതയില്‍ വന്‍ ഇടിവ്. സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഡീസലിന്റെ ഉപഭോഗം മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി.

വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപഭോഗം വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ 7.4 ശതമാനമാണ് ഇടിവുണ്ടായത്. 6.51 ടണ്‍ ആയി ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞു. 2017 ജനുവരി മുതല്‍ ഉപഭോഗത്തില്‍ കുറവുവന്നുതുടങ്ങിയതായി പെട്രോളിയം പ്ലാനിങ് ആന്റ് അനാലിസിസ് സെല്ലിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പറയുന്നു.

ആവശ്യകത കുറഞ്ഞതോടെ രാജ്യത്തെ എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലകള്‍ ഡീസല്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്.

വാഹന വില്പനയില്‍ വന്‍ ഇടിവുണ്ടായതും കമ്പനികളേറെയും ഡീസല്‍ വാഹനങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നത് നിര്‍ത്തിയതും ഉപഭോഗത്തെ ബാധിച്ചു.

അതേസമയം, പെട്രോളിന്റെ ആവശ്യകത കൂടുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒക്ടബോറില്‍ 8.9 ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഉപഭോഗം.

അടുത്ത ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ ഡീസലിന്റെ ഉപയോഗം കൂടുമെന്നാണ് വിപണിയില്‍നിന്നുള്ള വിലയിരുത്തല്‍. മികച്ച മണ്‍സൂണ്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ വ്യവസായ-ഗതാഗത മേഖലയില്‍ ഡീസിലിന്റെ ആവശ്യകത വര്‍ധിക്കുമെന്ന് രാജ്യത്തെ ഒരുപ്രമുഖ ഓയില്‍ കമ്പനിയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ എനര്‍ജി ഏജന്‍സിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍ പ്രകാരം 2019ല്‍ എണ്ണ ഉപഭോഗത്തില്‍ പ്രതിദിനം 1,70,000 ടണ്ണിന്റെ കുറവുണ്ടാകും. 2014 മുതല്‍ ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്നാണ് ഏജന്‍സി പറയുന്നത്.

Diesel demand fell the most in nearly 3 years