പ്രമുഖ ഫുഡ് ടെക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ സൊമാറ്റോയുടെ സഹസ്ഥാപകനും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ഗൗരവ് ഗുപ്ത രാജിവെച്ചു.

സൊമാറ്റോ സിഇഒ ദീപീന്ദർ ഗോയൽ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഗുപ്തയുടെ രാജിവാർത്ത പുറത്തുവന്നയുടനെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില അഞ്ചുശതമാനം താഴ്ന്ന് 136.20 രൂപ നിലവാരത്തിലെത്തി.

2015ൽ കമ്പനിയിൽ ചേർന്ന ഗുപ്ത 2018ൽ ചീഫ് ഓപറേറ്റിങ് ഓഫീസറായി. 2019ൽ സഹസ്ഥാപകനുമായി. പ്രാരംഭ ഓഹരി വില്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വംനൽകിയത് ഗുപ്തയാണ്.

പലചരക്ക്, ആരോഗ്യ ഉത്പന്ന വിതരണമേഖലകളിൽനിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടിയിറക്കം. കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം വിദേശത്തേക്കുൾപ്പടെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും നടന്നില്ല.

Thank you @grvgpta – the last 6 years have been amazing and we have come very far. There's so much of our journey still ahead of us, and I am thankful that we have a great team and leadership to carry us forward.https://t.co/AJAmC5ie6R