മുംബൈ: ട്രായ് കൊണ്ടുവന്ന കേബിള്‍ ടിവി, ഡിടിച്ച് നിയന്ത്രണം ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രതിമാസ വരിസംഖ്യയില്‍ 25 ശതമാനംവരെ വിലവര്‍ധനയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പ്രമുഖ റേറ്റിങ് ഏജന്‍സിയായ ക്രിസില്‍.

അതേസമയം, ജനകീയ ചാനലുകള്‍ക്ക് ഇത് ഗുണകരമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. പലരും ഇതിനകം പെയ്ഡ് ചാനലാക്കി. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് ട്രായിയുടെ പുതിയ നിര്‍ദേശം നിലവില്‍വന്നത്.

നിരക്കുകളുടെ സുതാര്യതയ്ക്കും ഉപഭോക്താക്കളുടെ സൗകര്യത്തിനുംവേണ്ടിയാണ് ട്രായ് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നത്.

നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന നിരക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രതിമാസ ബില്ലില്‍ 25 ശതമാനം വര്‍ധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് ക്രിസിലിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. പ്രതിമാസം 230-240 രൂപ നിരക്കില്‍ ചാനല്‍ വരിസംഖ്യ അടച്ചിരുന്നവര്‍ പുതിയ നിരക്കുകള്‍ പ്രകാരം 300 രൂപയെങ്കിലും അടയ്‌ക്കേണ്ടിവരും.

Your TV bill may rise by 25% after TRAI's new tariff regime