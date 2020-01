ഹോങ്കോങ്: രാജ്യത്തുനിന്ന് പിന്‍വങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വാള്‍മാര്‍ട്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനമായ ഗുരുഗ്രാമിലെ നൂറുകണക്കിന് ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കാണ് ജോലി നഷ്ടമാകുകയെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

സോഴ്‌സിങ്, അഗ്രി-ബിസിനസ്, എഫ്എംസിജി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ പുറത്താകും. മുംബൈയിലെ വലിയ ഗോഡൗണ്‍ അടക്കമുള്ള ഓഫീസും അടക്കും.

ഇന്ത്യയിലെത്തി പത്തുവര്‍ഷം പിന്നിട്ടിട്ടും കാര്യമായ വരുമാനം നേടാന്‍ കമ്പനിക്ക് കഴിയാത്തതാണ് ഈ തീരുമാനത്തിനുപിന്നില്‍.

2018ല്‍ കമ്പനി ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനെ സ്വന്തമാക്കിരുന്നു. ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനോട് ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണ് വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റെ പുതിയതീരുമാനം.

Walmart India cuts a third of its top executives