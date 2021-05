കെവൈസി വിവരങ്ങൾ പുതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ മെയ് 31നുശേഷം അക്കൗണ്ടുകൾ ഭാഗികമായി മരവിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് എസ്ബിഐ.

കോവിഡ് വ്യാപനംമൂലം നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതിനാലാൽ മെയ് 31വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെവൈസി പുതുക്കുന്നതിന് ശാഖകളിൽ എത്തേണ്ടതില്ലെന്നും ബാങ്കിന്റെ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ-മെയിലിലോ തപാലിലോ കവൈസി വിശദാംശങ്ങൾ അയച്ചാൽ മതിയെന്ന് അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എസ്ബിഐയുടെ കെവൈസി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകളാണ് വേണ്ടത്.

വ്യക്തികൾ(ഐഡന്റിറ്റിയും വിലാസവും തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ)

പാസ്‌പോർട്ട്

വോട്ടേഴ്‌സ് ഐഡി കാർഡ്

ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്

ആധാർ കാർഡ്

തൊഴിലുറപ്പ് കാർഡ്

പാൻ

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാനായി രേഖകളും ഫോട്ടോയും നൽകേണ്ടത്. കാലാകാലങ്ങളിൽ കെവൈസി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയുംവേണം.

എസ്ബിഐക്കുപിന്നാലെ മറ്റു ബാങ്കുകളും കെവൈസി രേഖകൾ പുതുക്കുന്നതിന് ഈ മാർഗരേഖ സ്വീകരിച്ചേക്കും.

Update details or bank will partially freeze your account after May 31