കയ്യില്‍കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തില്‍ 2021 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ കുറവുണ്ടായേക്കാം. 2019ലെ പുതിയ വേതന നിയമപ്രകാരം കമ്പനികള്‍ ശമ്പള ഘടന പുതുക്കുമ്പോഴാണിപ്രകാരം സംഭവിക്കുക.

അടുത്ത സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ ശമ്പളഘടനയില്‍മാറ്റംവന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചനകള്‍. പുതിയ നിയമപ്രകാരം അലവന്‍സുകള്‍ മൊത്തംശമ്പളത്തിന്റെ 50ശതമാനത്തില്‍ കൂടാന്‍ പാടില്ലെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലുടമകള്‍ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിക്കേണ്ടതായിവരും. അതിന് ആനുപാതികമായി ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേയ്‌മെന്റും പിഎഫിലേയ്ക്കുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതവും കൂടുകയുംചെയ്യും. തല്‍ക്കാലത്തേയ്ക്ക് വരുമാനംകുറയുമെങ്കിലും വിരമിക്കല്‍ സമയത്ത് കൂടുതല്‍ തുക ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കാനിതിടയാക്കും.

അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 50ശതമാനത്തിനുതാഴെയാക്കി അലവന്‍സുകള്‍കൂട്ടിയുമാണ് നിലവില്‍ പല സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കിവരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍വരുന്നതോടെ ശമ്പളഘടനയില്‍ മാറ്റംവരാനിടയാകുക. ഇതോടെ കമ്പനികളുടെ ശമ്പളയിനത്തിലുള്ള ചെലവ് വര്‍ധിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

Take-Home Pay May Be Cut From April 2021