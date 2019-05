മുംബൈ: ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ ഷവോമി രാജ്യത്ത് 20 ലക്ഷം ടെലിവിഷന്‍ സെറ്റുകള്‍ വിറ്റഴിച്ചു.

പുറത്തിറക്കി 14മാസംകൊണ്ടാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായതെന്നും കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാന്‍ മറ്റ കമ്പനികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലായെന്ന് ഷവോമി ഇന്ത്യ എംഡി മനു കുമാര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രാജ്യത്തെ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ വില്പനയിലും ഷവോമിയ്ക്കുതന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം.

വിപണിയില്‍ മുന്‍നിര സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന സാംസങ്, സോണി, എല്‍ജി എന്നീ കമ്പനികളുടെ ടെലിവിഷനുകളേക്കാള്‍ വിലകുറച്ചാണ് ഷവോമി ടെലിവിഷന്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ സാധ്യതകള്‍ മനസിലാക്കി സാംസങ് ഓണ്‍ലൈനിലെ വില്പനയ്ക്കുമാത്രമായി വില കുറച്ച് ടി.വി സെറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

ഷവോമി പ്രധാനമായും ടി.വി ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നത് ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് വഴിയാണ്.

Sold over 2 million TV units in India in 14 months : Xiaomi