ഇലോണ്‍ മസ്‌കിനെ അനുകരിച്ച് പാസ് വേഡ് സുരക്ഷിതമാക്കൂ എന്ന അറിയിപ്പുമായി എസ്ബിഐ. കുടുംബാഗംങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ പാസ് വേഡായി നല്‍കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയാണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് ഉദാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ടെസ് ല സിഈഒആയ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന് ഈയിടെ പിറന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കാന്‍ നിങ്ങളല്ല ആരും കഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെതന്നെ സ്‌പെല്ലിങ് ഓര്‍ത്തുവെയ്ക്കാനും എളുപ്പമല്ല. X Æ A-12 Musk എന്നാണ് പേര്.

ക്‌സാഷ് എ ട്വല്‍വ്-എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം. #xæa12musk മസ്‌കിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് ഇത്തരത്തിലാക്കിയാണ് പാസ് വേഡ് ആര്‍ക്കും കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതരത്തിലാക്കണമെന്ന് എസ്ബിഐനല്‍കുന്ന നിര്‍ദേശം.

മസ്‌കിന്റെ പെണ്‍സുഹൃത്ത് ഗ്രിംആണ് കുഞ്ഞിന്റെ പേര് വിശദീകരിച്ച് ഒടുവില്‍ രംഗത്തുവന്നത്.

Here's a friendly reminder to update your passwords and don't set it as a family member's name! #ElonMusk #xæa12musk #xæa12 pic.twitter.com/JQZiyPG56m

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)